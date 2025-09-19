В России призвали создать бесплатные курсы по оказанию первой помощи детям

При детских поликлиниках необходимо создать бесплатные курсы для родителей по оказанию первой помощи, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, такая инициатива позволит мамам и папам получать достоверную информацию о методах лечения от экспертов-медиков, а не из непроверенных источников в интернете.

Родители должны знать, как правильно лечить детей, должны обладать навыками для оказания первой помощи. Я предлагаю создать бесплатные курсы при поликлиниках, на которых эксперты-медики будут делиться подобной информацией с россиянами. Курсы могут проходить онлайн для большего удобства. На мой взгляд, они должны проводиться хотя бы раз в три года для закрепления материала. Курсы должны включать как теорию, так и практическую часть. Это должно стать подспорьем для родителей. Всегда лучше получить информацию от эксперта, а не с какого-то форума в интернете, где могут быть размещены недостоверные данные, — пояснила Волынец.

Также, по ее словам, такие курсы позволят избежать встречи с шарлатанами, выдающими себя за опытных и квалифицированных врачей. Омбудсмен добавила, что некоторые занятия могут вести студенты-медики, которым нужно закреплять полученные знания и практиковаться.

Ранее врач Светлана Гузь заявила, что при переломе необходимо остановить кровотечение, обработать рану и наложить шину, не выпрямляя конечность. По ее словам, после оказания первой помощи следует вызвать врача.