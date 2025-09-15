Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:38

Россиянам дали советы, как правильно оказать первую помощь при травмах

Врач Гузь: при переломах важно зафиксировать конечность шиной и вызвать скорую

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При переломе необходимо остановить кровотечение, обработать рану и наложить на конечность шину, не выпрямляя ее, заявила РИАМО врач Светлана Гузь. После этого следует вызвать скорую помощь.

При вывихе важно зафиксировать сустав, а при ушибе — приложить к месту травмы лед через ткань, посоветовала Гузь. В случае ожога нужно охладить поврежденный участок тела прохладной водой, а после наложить стерильную повязку.

Человека с черепно-мозговой травмой рекомендуется уложить на ровную поверхность, обеспечив ему покой. Важно отслеживать дыхание и пульс пострадавшего, а также поддерживать его в сознании. Параллельно нужно оперативно вызвать скорую, заключила специалист.

Ранее травматолог Антонина Завадская заявила, что отек суставов возникает из-за скопления жидкости в мягких тканях, окружающих сустав. По ее словам, самой распространенной причиной является артрит.

травмы
врачи
переломы
ожоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.