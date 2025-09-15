Россиянам дали советы, как правильно оказать первую помощь при травмах Врач Гузь: при переломах важно зафиксировать конечность шиной и вызвать скорую

При переломе необходимо остановить кровотечение, обработать рану и наложить на конечность шину, не выпрямляя ее, заявила РИАМО врач Светлана Гузь. После этого следует вызвать скорую помощь.

При вывихе важно зафиксировать сустав, а при ушибе — приложить к месту травмы лед через ткань, посоветовала Гузь. В случае ожога нужно охладить поврежденный участок тела прохладной водой, а после наложить стерильную повязку.

Человека с черепно-мозговой травмой рекомендуется уложить на ровную поверхность, обеспечив ему покой. Важно отслеживать дыхание и пульс пострадавшего, а также поддерживать его в сознании. Параллельно нужно оперативно вызвать скорую, заключила специалист.

Ранее травматолог Антонина Завадская заявила, что отек суставов возникает из-за скопления жидкости в мягких тканях, окружающих сустав. По ее словам, самой распространенной причиной является артрит.