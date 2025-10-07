Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:14

Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы

ТАСС: одним из арестованных пособников Сулейманова был ранее судимый украинец

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гражданин Украины Денис Зейкан был задержан в числе подозреваемых в причастности к преступной деятельности бизнесмена Ибрагима Сулейманова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По информации осведомленного источника, Зейкан длительное время проживал в Российской Федерации под вымышленным именем Василий Губаль.

После отбытия наказания за предыдущее преступление он выехал на Украину, где официально сменил паспортные данные и стал Денисом Зейканом. Именно под этим именем он позже вступил в преступное сообщество и, как утверждается, принял участие в покушении на убийство в 2021 году.

Ранее украинец уже привлекался к уголовной ответственности на территории России, о чем свидетельствуют материалы суда. Решением Замоскворецкого суда Москвы от 19 мая 2015 года он был осужден за разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом. Суд установил, что осужденный выхватил денежные средства у прохожего, а затем применил против потерпевшего газовый баллончик «Перец 11-А» когда попытка скрыться не удалась.

В ходе судебного разбирательства подсудимый лишь частично согласился с предъявленными ему обвинениями. Кроме того отмечается, что, помимо самого Сулейманова, против которого выдвинуты обвинения в организации убийств, под стражу взяты еще четверо его предполагаемых сообщников, а один фигурант скончался после задержания.

Ранее Сулейманов попросил Басманный суд Москвы провести открытое заседание по выбору для него меры пресечения. При этом задержанный негативно отнесся к присутствию в зале журналистов.

Россия
бизнесмены
криминал
украинцы
