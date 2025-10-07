Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба обратила внимание на обручальное кольцо у жены миллиардера Джеффа Безоса и посетовала на то, что ей такое не получить, даже если «скинется весь шоу-бизнес». Фото украшения она разместила в Telegram-канале.

Снимок был сделан на показе Balenciaga, в кадр попали супруга Безоса журналистка Лорен Санчес и модель

Джорджина Родригес, помолвленная с португальским футболистом Криштиану Роналду. Киба отметила, что стоимость колец обеих суммарно составляют примерно $12 млн.

Ну что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, — в шутку написала молодая невеста.

Ранее 19-летняя невеста 63-летнего певца Григория Лепса, опубликовала видео, где предстала перед подписчиками топлес. Съемки проходили во время косметологической процедуры в клинике. Аврора объяснила, что решилась на сеанс для коррекции растяжек, появившихся после значительного снижения веса.

До этого девушка певца похвасталась подписчикам букетом от жениха. Киба поделилась эмоциями с фанатами, опубликовав фото и видео, на котором она позирует в окружении ярких букетов.