23 сентября 2025 в 12:25

19-летняя невеста Лепса показала подписчикам «замороженную» попу

Молодая невеста певца Лепса Аврора опубликовала видео в трусах

Аврора Киба, 19-летняя невеста 63-летнего певца Григория Лепса, опубликовала в своем Telegram-канале видео, где предстала перед подписчиками топлес. Съемки проходили во время косметологической процедуры в клинике.

Лежу с замороженной попой, — прокомментировала видео Киба.

На кадрах видно, как девушка проходит RF-лифтинг — процедуру, которая, по ее словам, помогает бороться с растяжками, уменьшает морщины и локальные жировые отложения. Аврора объяснила, что решилась на сеанс именно для коррекции растяжек, появившихся после значительного снижения веса.

Ранее сообщалось, что Лепс преподнес своей невесте подарок в виде букетов из более чем 15 тысяч роз. Девушка поделилась эмоциями, опубликовав фото и видео, на котором она позирует в облегающем топе и брюках, с волосами, собранными в хвост, и без макияжа в окружении ярких букетов.

До этого журналисты выяснили, что Аврора Киба владеет приданым на общую сумму 3 млрд рублей. Речь идет в том числе о трех квартирах в разных районах Москвы, одна из которых, на 530 квадратных метров в ЖК Knightsbridge Private Park у «Лужников», может стоит до 1,5 млрд рублей.

