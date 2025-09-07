Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 13:39

Лепс завалил букетами роз свою молодую невесту

Аврора Киба поделилась фотографией в окружении более 15 тысяч роз

Григорий Лепс и Аврора Киба Григорий Лепс и Аврора Киба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс преподнес своей невесте Авроре Кибе подарок в виде букетов из более чем 15 тысяч роз. Девушка поделилась эмоциями, опубликовав фото и видео в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На снимке Аврора позирует в окружении ярких букетов роз. Возлюбленная Григория Лепса предстала перед камерой в облегающем топе и брюках, с волосами, собранными в хвост, и без макияжа.

Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете, — подписала публикацию Киба.

Молодая невеста артиста рассказала, что в сумме в этих букетах 15 001 роза.

Пользователи не смогли оставить такой жест без внимания: «Как красиво!», «Магазину, который продавал эти цветы, повезло», «Цветы с концерта Лепса», «Больше всего счастлив директор цветочного магазина», «Мечта», «Одно восхищение».

Ранее сообщалось, что Киба обладает значительным состоянием — ее приданое оценивается в 3 млрд рублей. В собственности у семьи есть несколько квартир в Москве, включая просторные апартаменты в престижных жилых комплексах. Мать Авроры, Татьяна, также ведет успешный бизнес, владея коммерческой недвижимостью и участвуя в прибыльных проектах.

