У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей

Возлюбленная 63-летнего Григория Лепса Аврора Киба владеет приданным на общую сумму 3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идет, в том числе, о трех квартирах в разных районах Москвы.

По данным канала, у семьи есть квартира на 530 квадратов метров в ЖК Knightsbridge Private Park у «Лужников» (до 1,5 млрд рублей), квартира на 256 «квадратов» в ЖК «Имперский дом» (от 500 млн рублей), квартира на 160 «квадратов» в ЖК «Золотое руно» возле Водоотводного канала Москвы-реки (до 200 млн рублей).

Мать Авроры Татьяна владеет «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс» с суммарной чистой прибылью 32 млн рублей в год. В их активах — 2232 квадрата на верхних этажах Старого Гостиного двора. Также будущая теща является совладельцем мойки в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» с чистой прибылью в размере 5 млн рублей в год. Кроме того, как пишет канал, у Авроры и Татьяны есть особняк на Рублевке и вилла на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что роман Лепса и Кибы является для девушки «диковинкой». Эксперт объяснила, что она, имея стабильное прошлое, ищет в этих отношениях нечто новое.