Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 19:33

У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей

SHOT: состояние семьи невесты Лепса Кибы превышает 3 млрд рублей

Аврора Киба и Григорий Лепс Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возлюбленная 63-летнего Григория Лепса Аврора Киба владеет приданным на общую сумму 3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идет, в том числе, о трех квартирах в разных районах Москвы.

По данным канала, у семьи есть квартира на 530 квадратов метров в ЖК Knightsbridge Private Park у «Лужников» (до 1,5 млрд рублей), квартира на 256 «квадратов» в ЖК «Имперский дом» (от 500 млн рублей), квартира на 160 «квадратов» в ЖК «Золотое руно» возле Водоотводного канала Москвы-реки (до 200 млн рублей).

Мать Авроры Татьяна владеет «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс» с суммарной чистой прибылью 32 млн рублей в год. В их активах — 2232 квадрата на верхних этажах Старого Гостиного двора. Также будущая теща является совладельцем мойки в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» с чистой прибылью в размере 5 млн рублей в год. Кроме того, как пишет канал, у Авроры и Татьяны есть особняк на Рублевке и вилла на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что роман Лепса и Кибы является для девушки «диковинкой». Эксперт объяснила, что она, имея стабильное прошлое, ищет в этих отношениях нечто новое.

шоу-бизнес
Григорий Лепс
Аврора Киба
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ
Тренер вспомнил, как на рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1»
Показывал порно с мамой: педофил учил падчерицу целоваться и мастурбировать
Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной
Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа
Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги
Бедуинов натравили на военные базы РФ в Сирии? Что известно
Военэксперт раскрыл, чем Сырский опасен для России
Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл»
Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше
Аналитик оценил угрозу Франции ввести новые жесткие санкции против России
Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским
Полицейские заинтересовались ритуальным скандалом с голым покойником
Стало известно, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского
«Лучшее решение в жизни»: женщина в 38 лет переехала в дом престарелых
Суд в Москве заочно арестовал Дудя
У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей
«Оказался эффективным»: критик высказалась о присвоении Богомолову звания
Трамп призвал Минюст расследовать фейк Обамы о вмешательстве РФ в выборы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.