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08 июля 2025 в 18:23

Психолог раскрыла, почему невеста Лепса выбрала его

Психолог Кардиакос заявила, что роман Авроры Кибы с Лепсом является диковинкой

Аврора Киба и Григорий Лепс Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что роман певца Григория Лепса и его невесты Авророй Кибы является для девушки «диковинкой». Эксперт объяснила, что Киба, имея стабильное прошлое, ищет в этих отношениях нечто новое. Кроме того, девушка привыкла, что ее балуют.

Для этого нужен соответствующий партнер, и тут ее балуют сполна и с горочкой. В этих отношениях она сохраняется, разжигает вокруг интересные истории. Это абсолютно не говорит о ее чувствах и не значит, что все корыстно, — отметила специалист.

Психолог объяснила, что девушка, по-видимому, испытывает «гедонистическое пресыщение» и поэтому ищет в отношениях с Лепсом нечто, что выходило бы за рамки ее привычной жизни. С ее точки зрения, роман с Лепсом для Авроры — это нечто необычное.

Ранее Аврора Киба сообщила, что попала в больницу. 19-летняя девушка опубликовала снимок из больничной палаты и пояснила, что «сильно приболела».

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