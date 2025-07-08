«Надеюсь, скоро вернусь»: молодая невеста Лепса сняла фото под капельницей

Молодая возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба сообщила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что попала в больницу. 19-летняя девушка опубликовала снимок из больничной палаты и пояснила, что «сильно приболела».

Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь, — написала она.

Ранее Аврора Киба досрочно покинула шоу «Мастер игры», не объяснив причин своего решения. Ее уход вызвал одобрение у Филиппа Киркорова, который с первых дней проекта критиковал участие Кибы, утверждая, что она не заслужила место среди других участников, добившихся успеха собственными усилиями.

При этом участница проекта Марго Овсянникова, близко знавшая Кибу, раскрыла мотивы ее поступка. По словам Овсянниковой, Аврора опасалась, что во время ее отсутствия Лепс может обратить внимание на других молодых девушек.

До этого Киба назвала Григория Лепса своим мужем. Она опубликовала видео с совместным танцем на мероприятии, сопроводив ролик трогательной подписью о счастливых моментах. Сам Лепс тогда не прокомментировал данное заявление. Информация о возможной официальной регистрации брака между парой пока не подтверждена.