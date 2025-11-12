Что на самом деле произошло на концерте Лепса во Владивостоке

Что на самом деле произошло на концерте Лепса во Владивостоке

Корреспондент NEWS.ru пообщался с адвокатом и первым продюсером Григория Лепса, которые дали исчерпывающие ответы на вопросы о концерте певца, состоявшемся в октябре во Владивостоке. В частности Евгений Кобылянский назвал произошедшее стечением обстоятельств и предположил, что исполнитель переживает больше, чем кто бы то ни было. Что на самом деле случилось во время выступления артиста, как он себя чувствует — в материале NEWS.ru.

Кто осудил Лепса за концерт во Владивостоке

По информации СМИ, во время концерта во Владивостоке Лепс якобы вышел на сцену в нетрезвом виде и употреблял нецензурные выражения. Часть зрителей ушли, не дождавшись окончания шоу. Через несколько дней после концерта стало известно, что исполнитель попал в больницу.

После выписки из медучреждения он посетил церемонию вручения премии «Золотой граммофон» «Русского радио». В беседе с NEWS.ru Лепс заявил, что немного сорвал голос, поэтому ему пришлось пройти курс лечения. Другие виды помощи не потребовались, отметил он.

Певец перевел в шутку вопрос о скандальном концерте. «Зрители жалуются, что я матерился на сцене? Бедные люди, их все время матюгают, а они довольны. Недовольны? Ну и {хрен} с ними. Я занимаюсь своим делом. Кому-то это нравится, кому-то нет. Обычный процесс», — заявил Лепс.

По его словам, концерт во Владивостоке длился почти три часа, а не час 50 минут, как у большинства других артистов. «Значит, буду делать меньше выступлений по времени и подниму цены на билеты, раз остались недовольные», — сказал в шутку народный артист России.

Слова Лепса осудили некоторые публичные персоны. В частности, психиатр-нарколог Василий Шуров в разговоре с "Постньюс" предложил отменить выступления исполнителя и направить его на лечение.

Певец Сергей Шнуров заявил, что отказался от употребления алкоголя. «Вот чтобы не болеть никогда той болезнью, которой болеет иногда Гриша Лепс, у меня в райдере нет алкоголя», — заявил Шнуров KP.RU. Он отметил, что восстанавливает силы с помощью крепкого чая и меда.

Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организатор гастролей артистов за рубежом Игорь Сенгер в интервью NEWS.ru выразил мнение, что руководство Минкультуры России должно приглашать некоторых деятелей искусств на воспитательные беседы.

«Может быть, во время этих встреч нужно Лепсу сказать, мол, уважаемый Григорий Викторович, вы своим поведением порочите статус народного артиста России. Певец является народным достоянием, его любят. Нельзя допустить, чтобы он продолжал так себя вести, показывая дурной пример в том числе молодежи», — подчеркнул Сенгер.

Кто заступился за Лепса после концерта во Владивостоке

Первый продюсер Лепса Кобылянский в интервью NEWS.ru заступился за бывшего подопечного. Он подчеркнул, что певец всегда ответственно подходит к выступлениям. Если во время концерта во Владивостоке произошел сбой, на то были веские основания, сказал собеседник.

То, что зрители приняли за алкогольное опьянение артиста, могло быть признаком недомогания, отметил Кобылянский.

«Григорий всегда крайне перфекционно относится ко всему, что делает. Каждый его концерт должен быть лучшим и недосягаемым. Он так живет», — выразил мнение композитор,

Он добавил, что знает Лепса еще с конца 1980-х, когда тот делал первые шаги на большой сцене.

«Во-первых, Григорий нехорошо переносит самолеты, всегда так было. С возрастом проблема усиливается. А перелет до Владивостока — долгий, смена часовых поясов, наверняка это сказалось. Плюс накопленная усталость, возможно, нервотрепка. Все это могло привести к сбою организма. Судя по тому, что Лепсу после концерта даже оказывали медицинскую помощь, значит, были веские причины, вряд ли тому виной алкоголь», — предположил продюсер.

Он призвал прекратить обсуждения произошедшего и не делать скоропалительных выводов. По мнению Кобылянского, артист очень сильно переживает из-за негативных слухов вокруг своего имени. «По натуре Григорий эмоциональный, горячий человек. Лучше бы эту тему не будоражить, а дать ему возможность восстановить силы. Я уверен, что будет еще немало прекрасных концертов в его исполнении», — сказал Кобылянский.

Первый продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По его словам, Лепс неоднократно доказывал, что является патриотом России, помогает бойцам СВО с первых дней спецоперации и выступает в госпиталях перед ранеными. «Не думаю, что из-за произошедшего во Владивостоке его нужно подвергать осуждению. Он часто помогает фронту и раненым. Артист большой, качественный. Пожелаем ему удачи, скорейшего восстановления и возвращения на сцену», — заявил Кобылянский.

Лепс заявил после лечения в клинике, что прекратил принимать алкоголь и по возможности занимается спортом.

«Сегодня я проплыл километр (в бассейне), потом прошел 10 километров (на беговой дорожке), два раза ударил по мешку, упал, очнулся», — сообщил певец.

Он добавил, что готовится к 20-летию Авроры Кибы, которую называет своей любимой девушкой. Она отметит юбилей 5 февраля 2026 года.

«Аврора не дает мне никаких советов. Ей важно, чтобы я был здоров и жив. Остальное — в моих руках, как говорится… Ждать ли нашу свадьбу с ней? Ждите. Я сам жду. Не знаю, когда (сама Аврора) согласится... Подарок ей на 20-летие уже выбрал. Она его не просила, но я догадался, о чем мечтает… За всю свою сознательную жизнь я никогда не жалел денег на друзей и девушек. Уверен, что Аврора будет довольна», — сказал исполнитель.

Могли ли недоброжелатели Лепса раздуть скандал после концерта во Владивостоке

Адвокат Геннадий Кузьмин в интервью NEWS.ru заявил, что отношения между зрителями, артистом и организаторами музыкальных мероприятий регулируются законом о защите прав потребителей.

«Концерт — это услуга, за которую заплатил зритель. Она должна быть оказана надлежащим образом. Если артист находился в состоянии опьянения или курил на сцене, это подтверждается видео или свидетелями, то у зрителей есть основания требовать возврата стоимости билетов и компенсации», — пояснил он.

Григорий Лепс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кузьмин уточнил, что следует предъявлять претензии не артисту напрямую, а организатору концерта или индивидуальному предпринимателю, которые реализовали услугу и продавали билеты.

Поскольку от зрителей до сих пор не поступило обращений в суд из-за концерта Лепса во Владивостоке, значит, никто не считает себя пострадавшим, а скандал могли раздуть, высказал мнение адвокат. Он добавил, что возможно, это дело рук конкурентов народного артиста РФ, которым не дает покоя его популярность.

Читайте также:

Лепс попал в больницу после скандального концерта: подробности, что с ним

Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше

Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба

«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс