Социологи раскрыли уровень доверия россиян Путину

Работу президента России Владимира Путина одобряют 76% граждан страны, показал обновленный рейтинг российского лидера на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 75% опрошенных заявили, что доверяют Путину.

Опрос проходил с 14 по 16 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона страны. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее исследование SuperJob показало, что 50% трудоустроенных россиян рассчитывают на получение 13-й зарплаты или крупной годовой премии. Этот показатель остается максимальным второй год подряд. В то же время 41% респондентов не ожидают бонусных выплат, а 9% затруднились с прогнозом.

До этого стало известно, что большинство россиян уверены, что только русский человек способен на самопожертвование ради высоких целей. По данным опроса ВЦИОМа, такой позиции придерживаются 66% респондентов. Среди других особенностей национального характера россияне выделяют умеренность в желаниях (56%) и ориентацию на сильного лидера (65%).