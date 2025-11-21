Экс-полицейский не стал говорить, за что получал взятки

Экс-полицейский Карпов заявил, что не помнит о передаче сводок за взятки

Главный свидетель по делу обвиняемого в даче взятки редактора URA.RU Дениса Аллаярова экс-полицейский Андрей Карпов признался, что не помнит, передавал ли оперативные сводки СМИ за взятку, передает РИА Новости. Отмечается, что он приходится дядей обвиняемому.

Не помню, не знаю. Какое отношение этот человек имеет к делу, — сказал Карпов.

Ранее в Ленинском районном суде Екатеринбурга было заседание по уголовному делу, фигурантом которого выступает Аллаяров. По его итогам Аллаярову продлили меру пресечения.

До этого сообщалось, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки Аллаяров, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал».

Ранее Аллаярова арестовали до 4 августа по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме. Главреда URA.RU Диану Козлову при этом увезли на допрос в качестве свидетеля, а работа редакции встала на паузу.