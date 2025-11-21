Стал известен ответ Европы на мирный план Трампа WSJ: Европа готовит альтернативный план по Украине в ответ на предложения Трампа

Европейские лидеры готовят альтернативный мирный план по урегулированию конфликта на Украине в ответ на предложения президента США Дональда Трампа, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, европейская инициатива подразумевает более выгодные условия для Киева.

В материале отмечается, что на подготовку предложения уйдет несколько дней. Евросоюз призывает Украину поддержать этот план, однако Киев пока не взял конкретных обязательств. Издание подчеркивает, что мирный план США составлялся без участия европейской стороны, консультации с ней Вашингтон рассчитывает провести только 21 ноября.

Зеленский накануне, 20 ноября, получил от администрации Трампа проект мирного плана по урегулированию конфликта. По оценке Вашингтона, представленный документ способен активизировать дипломатические усилия. Другие подробности в офисе украинского президента не раскрыли.

Как стало известно, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.