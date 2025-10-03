Миллиардер Сулейманов попросил сделать заседание по своему делу открытым

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в убийстве, попросил Басманный суд Москвы провести открытое заседание по выбору для него меры пресечения, сообщает ТАСС. При этом задержанный негативно отнесся к присутствию в зале журналистов.

Пусть останутся, — сказал Сулейманов.

О задержании Сулейманова стало известно в пятницу, 3 октября. В операции принимали участие силовики из МВД и ФСБ. Миллиардера подозревают в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершенного еще в 2004 году. На Старой Басманной улице в Таля выстрелили несколько раз. Он скончался в реанимации от полученных ранений.

Между тем в ходе расследования дела Сулейманова возникли осложнения, предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, умер вскоре после задержания. Медицинская помощь также потребовалась самому Сулейманову, имеющему хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

До этого Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи в 500 млрд рублей. Кроме того, семейный холдинг «КДВ» признали экстремистским объединением из-за финансирования украинских формирований.