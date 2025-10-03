Умер предполагаемый сообщник теневого миллиардера

В ходе расследования дела теневого миллиардера Ибрагима Сулейманова возникли осложнения, предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, умер вскоре после задержания, пишет со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Медицинская помощь также потребовалась самому Сулейманову, имеющему хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Операция по задержанию Ибрагима Сулейманова и Абакара Дарбишева была проведена совместными силами МВД, ФСБ и Следственного комитета России в среду, 1 октября. Одна из оперативных групп направилась в город Одинцово, где проживал Дарбишев. Спецподразделение задержало фигуранта, после чего следователи провели в его жилище обыск.

Ранее сообщалось о задержании Ибрагима Сулейманова. Согласно предварительным данным, он подозревается в причастности к убийству, которое было совершено в 2004 году. Расследование по данному уголовному делу ведет центральный аппарат Следственного комитета России. В 2024 году Ибрагим и его брат Расул выступали бенефициарными владельцами крупной IT-компании «Сирена-Трэвел».

Также СМИ писали, что российский миллиардер мог длительное время участвовать в ликвидации своих деловых конкурентов. Осведомленный источник уточнил, что оперативные сотрудники в течение нескольких лет собирали доказательства, но собранных материалов не хватало для предъявления официального обвинения.