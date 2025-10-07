В российском регионе вводят запрет на данные о беспилотниках

Власти Пермского края намерены ограничить распространение сведений о результатах борьбы с беспилотными летательными аппаратами, соответствующий проект указа был подписан губернатором и размещен на официальном интернет-портале правительства Прикамья. Согласно новому документу, под запрет попадает публикация в СМИ, включая онлайн-платформы, любых фотографий и видеозаписей, связанных с использованием дронов.

В перечень запрещенной к распространению информации входят данные, позволяющие установить тип беспилотного воздушного судна, его координаты, точки запуска, падения и маршрут движения. Кроме того, нельзя раскрывать сведения о местах совершения атак и фактах поражения целей, а также о характере полученных ими повреждений.

Новые правила также вводят ограничения на распространение информации о функционировании систем противовоздушной обороны в регионе. Исключительным правом на обнародование любой информации о подобных инцидентах теперь наделены исключительно официальные государственные органы.

Ранее из-за атаки украинских беспилотников на пермском предприятии «Азот» группы «Уралхим» произошла кратковременная остановка технологического цикла. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, сейчас завод работает штатно. Предприятие выпускает аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки.