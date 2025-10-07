Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:30

Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска

Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобилисты в столице Южного Урала пока не сталкиваются с необходимостью платить за стоянку в центре города, потому знать про платные парковки в Челябинске, правила и тарифы для них пока нет необходимости. Но власти уже вовсю готовят запуск коммерческих парковочных зон. Давайте разберемся, что сейчас доступно водителям и какие перемены их ждут.

На данный момент платные и бесплатные парковки в Челябинске работают только во втором формате, однако к 2026 году ситуация кардинально поменяется. Городские власти планируют организовать 71 зону для стоянок общей вместимостью 1500 автомобилей. Самые крупные площадки разместят у железнодорожного вокзала (306 машино-мест), на Театральной площади (142 места) и вдоль главных магистралей. Стоимость составит 30 рублей за 60 минут, причем первая четверть часа будет без оплаты. Тариф действует только в рабочие дни с утра до вечера. Для семей с тремя и более детьми, людей с инвалидностью и защитников Отечества предусмотрены льготы.

Сейчас водители активно используют бесплатные зоны у супермаркетов и торговых комплексов: «Горки» предлагает 600 мест, «Родник» — 350, «Маяк для дома» — 250. Что касается безопасности транспорта на открытых стоянках, город ранее попадал в список лидеров по хищениям автомобилей, особенно рискованны территории возле больших магазинов. Однако статистика последних лет показывает положительную динамику.

Стоянка автомашин в Челябинске Стоянка автомашин в Челябинске Фото: Андрей Попов/РИА Новости

И хотя проект платных парковок в Челябинске с его правилами и тарифами пока лишь на бумаге, гостям города будет полезно знать: после старта системы расчет за парковочное место можно осуществить несколькими путями — установить специальную программу на смартфон (подойдут «Яндекс Карты» или местные сервисы), воспользоваться автоматом на территории стоянки либо картой банка. Процедура простая: вносите госномер в приложение, указываете продолжительность стоянки и подтверждаете платеж. Нововведение должно решить проблему дефицита мест и упорядочить ситуацию с транспортом в деловой части мегаполиса.

Ранее мы подробно рассказывали, как подготовить автомобиль к зиме.

Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
