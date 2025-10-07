Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:44

Литва урезала охрану Тихановской

Власти Литвы передали охрану Тихановской полиции

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look press

Личная охрана экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской передана в ведение криминальной полиции. Соответствующую информацию радио LRT подтвердил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис.

На основании оценки безопасности было принято решение уменьшить применяемый уровень защиты, — сказал он.

По данным радио, ежегодная охрана Тихановской обходилась государству в €1 млн (96,8 млн рублей) в год. В эту сумму входила круглосуточная личная охрана в Литве и зарубежом, автомобили, место жительства и VIP-залы в аэропортах.

В августе генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный переходный кабинет» Тихановской. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Ранее Тихановская призвала президента США Дональда Трампа «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко. Она предупредила, что попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны Соединенных Штатов приведут к неправильному сигналу.

Светлана Тихановская
политика
Литва
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.