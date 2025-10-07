Литва урезала охрану Тихановской

Личная охрана экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской передана в ведение криминальной полиции. Соответствующую информацию радио LRT подтвердил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис.

На основании оценки безопасности было принято решение уменьшить применяемый уровень защиты, — сказал он.

По данным радио, ежегодная охрана Тихановской обходилась государству в €1 млн (96,8 млн рублей) в год. В эту сумму входила круглосуточная личная охрана в Литве и зарубежом, автомобили, место жительства и VIP-залы в аэропортах.

В августе генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный переходный кабинет» Тихановской. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Ранее Тихановская призвала президента США Дональда Трампа «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко. Она предупредила, что попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны Соединенных Штатов приведут к неправильному сигналу.