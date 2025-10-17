Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:46

Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе

Президент Литвы Науседа заявил, что Тихановская может уехать из страны

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская может уехать из Литвы, передает Diena со ссылкой на президента республики Гитанаса Науседу. Он допустил такую возможность после сокращения уровня охраны политика из Белоруссии. При этом Науседа подчеркнул, что в отношении Тихановской ничего принципиально не меняется.

Задача же госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место, — сказал Науседа.

Литовский лидер также отметил, что Тихановская была и остается гостем Литвы, а Вильнюс продолжает предоставлять убежище лицам, подвергающимся преследованиям за оппозиционную деятельность.

Ранее стало известно, что в Литве планировалось проведение акции протеста против предоставления дипломатической аккредитации офису Светланы Тихановской. Участники мероприятия заявили о намерении собраться у здания Министерства иностранных дел страны. Организаторы выдвинули требование об отмене специального дипломатического статуса для Тихановской и ее аппарата.

Светлана Тихановская
Белоруссия
Литва
Гитанас Науседа
