Литовцы выйдут на протест против Тихановской Жители Литвы намерены выйти на акцию против аккредитации офиса Тихановской

Литовцы проведут акцию протеста против аккредитации офиса экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает портал «Delfi Литва». Несогласные соберутся у здания МИД страны.

Организаторы акции намерены добиться отмены дипломатического статуса Тихановской и ее офиса. Также с помощью протеста они хотят прекратить финансирование организации со стороны Литвы. Кроме того, несогласные требуют от офиса экс-кандидата в президенты предоставлять публичные отчеты о полученной поддержке со стороны Вильнюса и европейских стран.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный переходный кабинет» Тихановской. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Также стало известно, что экс-кандидат в президенты чуть не дала интервью подставным журналистам. О встрече фальшивые представители СМИ договорились через пресс-секретаря Анну Красулину. «Журналисты» утверждали, что получили задание взять интервью через Telegram. Кураторы представились работниками СМИ и пообещали заплатить за встречу €100.