Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:40

Литовцы выйдут на протест против Тихановской

Жители Литвы намерены выйти на акцию против аккредитации офиса Тихановской

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Thomas Imo/photothek.net/IMAGO/Global Look Press

Литовцы проведут акцию протеста против аккредитации офиса экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, передает портал «Delfi Литва». Несогласные соберутся у здания МИД страны.

Организаторы акции намерены добиться отмены дипломатического статуса Тихановской и ее офиса. Также с помощью протеста они хотят прекратить финансирование организации со стороны Литвы. Кроме того, несогласные требуют от офиса экс-кандидата в президенты предоставлять публичные отчеты о полученной поддержке со стороны Вильнюса и европейских стран.

Ранее генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный переходный кабинет» Тихановской. Деятельность этого «правительства» запрещена.

Также стало известно, что экс-кандидат в президенты чуть не дала интервью подставным журналистам. О встрече фальшивые представители СМИ договорились через пресс-секретаря Анну Красулину. «Журналисты» утверждали, что получили задание взять интервью через Telegram. Кураторы представились работниками СМИ и пообещали заплатить за встречу €100.

Светлана Тихановская
Литва
протесты
отчеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.