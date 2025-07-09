Тихановскую чуть не провели фальшивые журналисты Подставные журналисты попытались взять интервью у Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская чуть не дала интервью подставным журналистам, сообщает издание «Зеркало». О встрече фальшивые представители СМИ договорились через пресс-секретаря Анну Красулину.

«Журналисты» утверждали, что получили задание взять интервью через Telegram. Кураторы представились работниками СМИ и пообещали заплатить за встречу €100. Также им прислали сканы удостоверений с логотипом издания, которые оказались поддельными.

Неизвестные передали фальшивым корреспондентам список вопросов. В них затрагивались темы освобождения супруга Тихановской, ее планов на будущее, а также санкций Литвы против Белоруссии. На место происшествия прибыли полицейские, они увезли подставных репортеров на допрос.

Ранее белорусский оппозиционер Сергей Тихановский встретился со своей супругой после пяти лет заключения. Освобождение последовало после визита в Белоруссию спецпредставителя президента США Кита Келлога и его встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Также Минск освободил еще 13 человек.