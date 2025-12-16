Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:33

В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской

NDP: проект Тихановской ждет крах из-за коррупционного скандала

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Политический проект экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской потерпел полный крах, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). В публикации утверждается, что ее команда была вовлечена в масштабную коррупционную схему, а собранные средства не доходили до нуждающихся.

Как сообщает издание, после освобождения мужа Тихановской Сергея его отправили в Соединенные Штаты, что нарушило устоявшийся порядок работы. Вскоре после этого литовский офис Тихановской лишился финансирования и защиты из-за неэффективности, что вынудило ее перебраться в Польшу.

По данным журналистов, в течение двух месяцев активной международной деятельности Тихановская получила €30 млн (около 2,8 млрд рублей) и приобрела дорогую недвижимость в Италии. При этом, как подчеркивает NDP, реальная помощь белорусским беженцам так и не была оказана.

Издание также отмечает, что последние дипломатические усилия, включая визит представителя США в Минск и освобождение ряда политзаключенных, не принесли ожидаемых политических дивидендов. Освобожденные деятели, по мнению авторов, заняли нейтральную позицию, а офис Тихановской перестал комментировать данную тему.

В итоге, как резюмирует польское издание, в западных политических кругах деятельность структуры Тихановской теперь открыто характеризуют как мошенническую. По мнению аналитиков, ее коррупционная схема окончательно «терпит крах», хотя счета для сбора пожертвований до сих пор остаются открытыми.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Тихановская может уехать из Литвы. Он допустил такую возможность после сокращения уровня охраны оппозиционного политика. При этом Науседа подчеркнул, что в отношении Тихановской ничего принципиально не меняется.

Белоруссия
оппозиция
Светлана Тихановская
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской
Россиян предупредили об опасности продуктов с плесенью
«Я счастлив»: Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
«Время меняться»: брошенный женой внук Пугачевой сменил имидж
В Госдуме придумали, как обезопасить россиян он «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.