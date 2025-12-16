Политический проект экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской потерпел полный крах, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). В публикации утверждается, что ее команда была вовлечена в масштабную коррупционную схему, а собранные средства не доходили до нуждающихся.

Как сообщает издание, после освобождения мужа Тихановской Сергея его отправили в Соединенные Штаты, что нарушило устоявшийся порядок работы. Вскоре после этого литовский офис Тихановской лишился финансирования и защиты из-за неэффективности, что вынудило ее перебраться в Польшу.

По данным журналистов, в течение двух месяцев активной международной деятельности Тихановская получила €30 млн (около 2,8 млрд рублей) и приобрела дорогую недвижимость в Италии. При этом, как подчеркивает NDP, реальная помощь белорусским беженцам так и не была оказана.

Издание также отмечает, что последние дипломатические усилия, включая визит представителя США в Минск и освобождение ряда политзаключенных, не принесли ожидаемых политических дивидендов. Освобожденные деятели, по мнению авторов, заняли нейтральную позицию, а офис Тихановской перестал комментировать данную тему.

В итоге, как резюмирует польское издание, в западных политических кругах деятельность структуры Тихановской теперь открыто характеризуют как мошенническую. По мнению аналитиков, ее коррупционная схема окончательно «терпит крах», хотя счета для сбора пожертвований до сих пор остаются открытыми.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Тихановская может уехать из Литвы. Он допустил такую возможность после сокращения уровня охраны оппозиционного политика. При этом Науседа подчеркнул, что в отношении Тихановской ничего принципиально не меняется.