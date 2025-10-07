В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА ликвидировано в ходе СВО

Российские средства ПВО в ходе проведения СВО (по состоянию на 7 октября) сбили 416 украинских беспилотников самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также были ликвидированы три управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в результате падения обломков БПЛА был ранен один человек. Также на территории жилого района с частной застройкой произошло несколько возгораний, экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент и полностью ликвидировали все очаги возгорания.