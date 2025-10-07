Королевская семья Британии: новости, кто преследует принца Гарри

Принц Гарри столкнулся с угрозой во время своего недавнего пребывания в Великобритании, пишет Daily Mail. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 7 октября?

Кто преследует Гарри

По информации издания, во время визита принца в Лондон одержимая им незнакомка дважды сумела приблизиться к нему на расстояние в несколько метров. 9 сентября женщине-сталкеру удалось проникнуть в охраняемую зону отеля, где герцог присутствовал на церемонии награждения благотворительной организации WellChild. Через два дня ее перехватил один из помощников Гарри возле Исследовательского центра по изучению взрывных травм, где не было полицейских.

По данным Daily Mail, эта женщина внесена в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью королевской семьей, который был составлен частным детективным агентством для службы безопасности принца. Состояние ее психического здоровья неизвестно, однако есть сведения, что в прошлом она якобы преследовала герцога Сассекского по всему миру. Ее видели даже в Нигерии в мае 2024 года, когда принц приехал туда с трехдневным визитом.

Полицейская охрана Гарри, финансируемая из госбюджета, была отозвана в 2020 году, после того как он и его жена Меган Маркл объявили о переезде в США и отказе от исполнения королевских обязанностей. При этом столичная полиция добровольно предоставила принцу личную охрану на день церемонии WellChild во время его сентябрьского визита. По данным анонимных источников, Гарри чувствовал себя «брошенным» из-за необходимости самостоятельно оплачивать свою безопасность до конца визита.

Принц Уильям Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Что Уильям сказал по поводу детства с Гарри

Принц Уильям впервые за долгое время упомянул в беседе младшего брата, принца Гарри, и дал загадочный комментарий по поводу их детства.

Общаясь с актером Юджином Леви в рамках его нового тревел-шоу для платформы Apple TV+, принц Уэльский высказался по поводу 12-летнего старшего сына Джорджа, который однажды станет королем.

«Конечно, я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы, [королевская семья], делаем. <...> И надеюсь, что мы не вернемся к практикам из прошлого, среди которых мы с Гарри росли. Я сделаю все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась», — сказал сын короля Карла III, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее Гарри в своих мемуарах «Запасной» рассказал, что его отец всегда был холоден к нему в детстве и часто обижал. В частности, любимой шуткой тогда еще принца Чарльза была связь принцессы Дианы (матери Гарри и Уильяма) с майором Джеймсом Хьюиттом.

«Папа любил рассказывать истории, и это была одна из лучших в его репертуаре. Он всегда заканчивал приступом философствования… Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, действительно ли я твой настоящий отец? Он смеялся, не переставая, хотя это была на редкость несмешная шутка, учитывая циркулировавший в то время слух, что моим настоящим отцом был один из бывших маминых любовников — майор Джеймс Хьюитт. Одной из причин этого слуха были огненно-рыжие волосы майора Хьюитта», — писал Гарри.

