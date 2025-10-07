Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:12

К Земле направляется облако солнечной плазмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К Земле направляется облако солнечной плазмы, выброшенное во время всплеска активности светила, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Специалисты ожидают, что оно может достигнуть земной магнитосферы во вторник, 7 октября.

Как пояснили ученые, данный прогноз связан с повышенными рисками возникновения геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь. При этом основной научный интерес представляет проверка точности применяемых методик расчета, поскольку существующие модели показывают нестабильные результаты. В лаборатории отметили, что даже отрицательный итог наблюдений принесет практическую пользу, так как позволит скорректировать перспективные модели прогнозирования.

Особенностью текущего события стало аномальное время в пути солнечного выброса, которое по расчетам составит от четырех до пяти суток вместо стандартных двух-трех. Такое замедление объясняется возможным смешиванием плазменного облака с потоками солнечного ветра. Наблюдение за перемещением плазменной структуры продолжается в режиме реального времени.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировала на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М1.5 с выбросом плазмы в сторону Земли. Исследователи отметили, что это первый такой случай во всплеске солнечной активности, которая наблюдается с конца сентября.

Земля
солнце
космос
плазма
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось
Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе
Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму
В Великобритании назвали причину отчаяния Зеленского
Стало известно, сколько Су-34М могли получить ВКС России в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.