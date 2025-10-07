К Земле направляется облако солнечной плазмы, выброшенное во время всплеска активности светила, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Специалисты ожидают, что оно может достигнуть земной магнитосферы во вторник, 7 октября.

Как пояснили ученые, данный прогноз связан с повышенными рисками возникновения геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь. При этом основной научный интерес представляет проверка точности применяемых методик расчета, поскольку существующие модели показывают нестабильные результаты. В лаборатории отметили, что даже отрицательный итог наблюдений принесет практическую пользу, так как позволит скорректировать перспективные модели прогнозирования.

Особенностью текущего события стало аномальное время в пути солнечного выброса, которое по расчетам составит от четырех до пяти суток вместо стандартных двух-трех. Такое замедление объясняется возможным смешиванием плазменного облака с потоками солнечного ветра. Наблюдение за перемещением плазменной структуры продолжается в режиме реального времени.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировала на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М1.5 с выбросом плазмы в сторону Земли. Исследователи отметили, что это первый такой случай во всплеске солнечной активности, которая наблюдается с конца сентября.