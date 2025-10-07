Россия выступила против появления иностранных военных баз в Афганистане

Россия считает абсолютно неприемлемым размещение военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане, заявил на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это касается и соседних стран, сообщает пресс-служба министерства.

Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогами, — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.

Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что власти Афганистана не передадут США контроль над военной базой. Он подчеркнул, что территория объекта является частью страны, и отметил, что ни один афганец не позволит, чтобы часть его земли перешла иностранцам. Муджахид добавил, что Кабул хотел бы развивать отношения как с Вашингтоном, так и Пекином.

Военный политолог Александр Перенджиев отметил, что потенциальное возвращение США в Афганистан несет в себе риски активизации группировок, подобных «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он добавил, что государства ШОС не допустят размещения американских военных баз в мусульманской стране.