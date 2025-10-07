Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:11

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины для россиян

«Руспродсоюз»: цена минимальной продуктовой корзины составляет 7,3 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в России в настоящее время составляет 7304 рубля, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, с начала года она подорожала на 1,6%. Речь идет о минимальном наборе товаров и услуг, необходимых человеку для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности.

Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 1,6%. Стоимость месячного набора продуктов для одного человека в среднем составляет 7304,6 рубля, — сказал Леонов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. По словам экономиста, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%. По его словам, такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

Наталья Петрова
Н. Петрова
