Ушла из жизни 20-летняя украинская гимнастка

В возрасте 20 лет ушла из жизни украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина, сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). О причинах смерти спортсменки информация отсутствует.

В университете подчеркнули, что Хоровинкина обладала трудолюбием и преданностью своему спортивному делу. Она всегда излучала тепло и вдохновляла окружающих. Девушка занималась художественной гимнастикой и училась на кафедре спортивных видов гимнастики НУФВСУ. В 2021 году она получила звание мастера спорта Украины.

Ранее полупрофессиональный английский клуб «Хэштег Юнайтед» сообщил о смерти 22-летнего игрока Рамана Сидху. Причиной стала остановка сердца. Несмотря на более чем двухчасовые усилия спасателей, спасти спортсмена не удалось.

До этого сообщалось, что двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Обстоятельства и причины его смерти не раскрываются. Федерация бокса России выразила глубокое сожаление в связи с утратой и отметила, что о Викторе Петровиче всегда отзывались с уважением.