Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:12

Ушла из жизни 20-летняя украинская гимнастка

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась на 21-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 20 лет ушла из жизни украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина, сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). О причинах смерти спортсменки информация отсутствует.

В университете подчеркнули, что Хоровинкина обладала трудолюбием и преданностью своему спортивному делу. Она всегда излучала тепло и вдохновляла окружающих. Девушка занималась художественной гимнастикой и училась на кафедре спортивных видов гимнастики НУФВСУ. В 2021 году она получила звание мастера спорта Украины.

Ранее полупрофессиональный английский клуб «Хэштег Юнайтед» сообщил о смерти 22-летнего игрока Рамана Сидху. Причиной стала остановка сердца. Несмотря на более чем двухчасовые усилия спасателей, спасти спортсмена не удалось.

До этого сообщалось, что двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Обстоятельства и причины его смерти не раскрываются. Федерация бокса России выразила глубокое сожаление в связи с утратой и отметила, что о Викторе Петровиче всегда отзывались с уважением.

гимнастка
смерти
спортсмены
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тысяч рублей за куртку Calvin Klein
В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk
Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией
Дуров искупался в запретном озере в Казахстане и поделился кадрами
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.