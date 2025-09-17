Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:24

Умер легенда советского бокса

Двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев умер в 84 года

Виктор Агеев, 1963 год Виктор Агеев, 1963 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет, сообщает Федерация бокса России. Обстоятельства и причины его смерти в заявлении не раскрываются. Пресс-служба федерации отметила, что о спортсмене всегда отзывались с уважением.

Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами, — отметили в федерации.

Агеев завоевал золотые медали европейских первенств в 1965 и 1967 годах, соревнуясь в весовой категории до 71 килограмма. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом Советского Союза. После завершения спортивной карьеры он посвятил себя тренерской работе.

До этого в возрасте 75 лет скончался бывший боксер и актер Джо Багнер. Его не стало в доме престарелых в Австралии. Причины смерти не уточняются. Багнер известен тем, что провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и 1975 годах. В обоих поединках он продержался все 15 раундов, проиграв легендарному боксеру по очкам. Кроме того, Багнер являлся чемпионом Европы и входил в десятку лучших тяжеловесов мира всех времен.

