08 октября 2025 в 15:55

В Госдуме рассказали, как планируют решить проблему дефицита врачей

Депутат Толмачев: бросивших карьеру врачей могут обязать вернуть деньги за учебу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказавшихся от профессии врачей могут обязать возместить затраты на обучение в двукратном размере, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, данная мера поможет справиться с нехваткой кадров в медицине.

В первом чтении после длительных обсуждений принят законопроект для решения кадрового вопроса в медицине. Дефицит врачей сегодня составляет более 20 тысяч. Свыше 60 тысяч — нехватка среднего медперсонала. Чтобы сохранить кадры в медицине, законопроект предполагает ряд нововведений. Теперь при неисполнении положений целевого договора о работе в медицинской сфере придется возместить стоимость учебы в двукратном размере. Можно назвать это штрафом за попытку обмануть государство в такой критически значимой сфере, — отметил Толмачев.

Депутат подчеркнул, что законопроект позволяет перезаключить договор, если студент не уклоняется от его выполнения. Кроме того, по его словам, каждый выпускник получит наставника в государственной или муниципальной больнице, который будет помогать в работе на протяжении трех лет.

Более трети выпускников, получивших высшее медицинское образование за бюджетный счет, и 40% студентов медколледжей не приходят работать в государственные и муниципальные клиники. Кто-то идет в частную сферу, кто-то вообще не начинает медицинскую практику и уходит из профессии. Получается перекос: бюджетные средства потрачены на сложное обучение, но государство не получает специалиста, — заключил Толмачев.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о планах по значительному сокращению дефицита врачей в государственных медицинских учреждениях к 2025 году. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов и больниц квалифицированными специалистами.

