Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете

В России выявлена масштабная мошенническая схема, нацеленная на владельцев домашних животных, ищущих дефицитные импортные ветеринарные препараты, сообщили «Газете.Ru» в компании F6. Аферисты создают поддельные Telegram-каналы и сайты аптек, предлагая популярные лекарства и обманывая покупателей на суммы до 10 тыс. рублей за заказ.

По данным экспертов, злоумышленники развернули сеть из более чем 20 Telegram-каналов и десятков фейковых сайтов, имитирующих работу интернет-аптек. Мошенники предлагали популярные средства, обещая быструю доставку оригинальной продукции. Каждый заказ на таких ресурсах обходился жертвам в среднем в 7–10 тыс. рублей.

Аферисты действовали под вымышленным брендом «Зооаптека PRO», используя возникший из-за санкций дефицит зарубежных ветеринарных препаратов. Они создавали видимость надежности, публиковали фиктивные отзывы и продвигали свои ресурсы через поисковые системы и десятки Telegram-каналов с общей аудиторией более 45 тыс. подписчиков.

Оформление покупки требовало полной предоплаты, которую предлагалось перевести на постоянно меняющиеся банковские реквизиты через чат с «менеджером». После оплаты клиенту сообщали номер заказа и направляли к «логисту». Если покупатель требовал возврата, мошенники присылали ссылку на фишинговую страницу, имитирующую форму оплаты крупного банка, что приводило к дополнительным списаниям средств.

По данным компании F6, группа действует с мая 2025 года. В разгар своей активности она использовала не менее 135 доменов. Часть из них уже заблокирована, однако эксперты предупреждают, что аферисты могут запустить новые площадки под другими названиями.

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества под видом обслуживания домофонов. По его словам, злоумышленники от лица сотрудников компании — оператора домофона предлагают якобы зарезервировать новые ключи, назвав код из СМС, который на деле является кодом подтверждения входа на «Госуслуги».