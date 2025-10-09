Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 08:26

Раскрыто, какие рекорды может побить Овечкин перед завершением карьеры

Овечкин может побить сразу несколько рекордов в своем последнем сезоне в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится на пороге новых исторических и мощных достижений, считают аналитики. Одно из них спортсмен уже оформил, став рекордсменом среди российских игроков по числу проведенных сезонов в НХЛ. Для 40-летнего Овечкина сезон-2025/26 стал уже 21-м, передает РИА Новости.

Однако, помимо этого, россиянин может стать первым в истории НХЛ игроком, покорившим отметку в 900 голов в чемпионатах лиги. К старту сезона Овечкин подошел с 897 шайбами в активе. Также у форварда есть шанс первым из россиян достичь отметки в 1500 сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ.

Кроме того, эксперты предположили, что Овечкин может войти в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ, установить абсолютный снайперский рекорд с учетом игр в плей-офф и стать вторым в истории НХЛ игроком с 40 и более голами в «регулярке» среди хоккеистов в возрасте от 40 лет. И, наконец, эксперты предрекли капитану «Вашингтона» звание единоличного рекордсмена НХЛ по числу регулярных сезонов с 50 голами и более.

Ранее сообщалось, что Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги в 2025 году. В предыдущем рейтинге он занимал четвертую строчку. Лидерство второй год подряд удерживает американец Остон Мэттьюс из «Торонто». Его доходы оцениваются в $20,2 млн (1,6 млрд рублей).

