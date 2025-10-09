Арестованного французского велосипедиста не выпустили из СИЗО Суд не стал выпускать из СИЗО арестованного французского велосипедиста Сехили

Французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении границы, оставили в СИЗО, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты иностранца.

Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Сехили задержали во Владивостоке в начале сентября. Французского велопутешественника заподозрили в незаконном пересечении российской границы. Он пытался въехать через два контрольно-пропускных пункта, расположенные в 200 километрах друг от друга.

Позднее Сехили навестил почетный консул Франции. Визит дипломата состоялся в рамках оказания консульской помощи арестованному соотечественнику.

Сам же Сехили начал учить русские слова прямо в следственном изоляторе. Как рассказала его адвокат Алла Кушнир, на данный момент вместе с ним в СИЗО находятся еще три человека.