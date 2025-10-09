Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 04:59

Мошенники начали надевать «маски» работников поликлиники

МВД: мошенники обманывают пенсионеров под предлогом пересдачи анализов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Преступники представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом пересдачи анализов выманивают личные данные, пишет РИА Новости.

Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь «сотрудниками поликлиники», и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов, — указано в сообщении.

После получения информации на телефон жертвы поступают звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые обвиняют человека в финансировании запрещенных организаций. Под этим предлогом злоумышленники требуют перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

В одном из задокументированных случаев по данной схеме была обманута 89-летняя пенсионерка, у которой забрали 80 тысяч рублей. Правоохранительные органы рекомендуют гражданам быть особенно бдительными при общении с незнакомцами по телефону и никогда не сообщать личную информацию. В случае подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить в полицию. Пенсионерам и их родственникам стоит регулярно напоминать о распространенных методах мошенничества.

Ранее сообщалось, что россиянам, на которых мошенники оформили кредиты, следует немедленно обратиться в МВД и службу безопасности кредитной организации. В письменном заявлении надо потребовать от банка заблокировать кредитный счет и не начислять проценты по соответствующему кредиту.

