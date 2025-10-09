Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 октября

Ночью 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что российские силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников ВСУ на регион. По его информации, в результате падения обломков дрона в Котовском районе было повреждено здание котельной, а на объектах топливно-энергетического комплекса возник пожар.

«В результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — проинформировал глава региона.

Также в ночь на четверг в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его информации, на место направились оперативные службы и приступили к ликвидации возгорания.

«Погибших и пострадавших нет. Разрушений нет», — написал Хинштейн.

Разведчик-десантник «Днепра» с позывными Кэп рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ применяют в Херсонской области ударные FPV-дроны с закрепленными на них кустарно собранными зажигательными боеприпасами.

«Зажигалки, да. Используют различные снаряды, переделанные самопалы, которые имеют и пробивную, и зажигательную способность. То есть ведут доработки снарядов», — сказал десантник.

По словам бойца, зажигательные боеприпасы создаются ВСУ кустарным способом.

«Прилетает ударный дрон, FPV, соответственно. Снаряд выглядит в виде зеленой капсулы. На ней установлен „джоник“, который может срабатывать абсолютно на всё: на движение, на сейсмические волны, очень много принципов инициации его», — подчеркнул боец.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 9 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 53 дрона, из которых 13 — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотников — 28 — было уничтожено над Белгородчиной, еще 11 — над Воронежской областью. Силы ПВО подавили шесть воздушных целей над Ростовской и по два — над Брянской и Курской областями. По одному беспилотному аппарату уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Три человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, количество пострадавших увеличилось до десяти, было частично разрушено здание социального объекта.

«На месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под ними могут быть люди», — написал губернатор в Telegram-канале.

СМИ отмечают, что удар был нанесен по физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК). Одна из погибших — 25-летняя учительница литературы и русского языка, которая вышла замуж в этом году. В момент прилета она шла на работу мимо ФОК.

