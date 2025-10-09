Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:24

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 октября: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 9 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и по 1 — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

