Астролог дал два совета россиянам на 2026 год Астролог Левин: в 2026 году не стоит рисковать с деньгами и врать любимым

В 2026 году не стоит ввязываться в рискованные финансовые операции, посоветовал с беседе с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, особенно осторожными нужно быть в сфере недвижимости. Также он порекомендовал в будущем году не врать любимым людям, так как это может привести к разрыву отношений.

Во-первых, рекомендую не особо соваться в финансовые рискованные операции, быть крайне осторожными, особенно в сфере недвижимости, там будет очень нестабильно. Во-вторых, не лгите своим любимым. Будьте искренни в любви, и ваши отношения станут крепкими, надежными, — посоветовал Левин.

Ранее Левин предсказал судьбу России на ближайшие годы. По его прогнозам, ближайший большой кризис случится в 2300 году, а до этого страна будет развиваться. Также он отметил, что РФ не грозят войны, революции, обвал экономики и демографии, однако возможны непростые ситуации в финансовой сфере. Он добавил, что на приграничных территориях могут продолжаться конфликты.

Левин подчеркнул, что в середине 2030-х годов страна заметно окрепнет, а к началу 2040-х выйдет в мировые лидеры. Она будет одним из самых авторитетных и сильных государств в мире, отметил астролог.