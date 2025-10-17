Астролог предсказал судьбу России на ближайшие годы

Ближайший большой кризис случится в России в 2300 году, а до этого страна будет развиваться, сообщил NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его прогнозам, РФ не грозят войны, революции, обвал экономики и демографии, однако возможны непростые ситуации в финансовой сфере. Он добавил, что на приграничных территориях могут продолжаться конфликты.

Ближайший грандиозный кризис произойдет в 2300 году. В ближайшее время Россия пойдет на подъем. Идет основательный финансовый кризис. Но при всем этом Россия не распадется, обвала экономики не будет, грандиозных демографических обвалов тоже. Большой войны, революции на территории не будет, но приграничные конфликты могут продолжаться, — сказал Левин.

Он добавил, что в середине 2030-х годов страна заметно окрепнет, а к началу 2040-х выйдет в мировые лидеры. Она будет одним из самых авторитетных и сильных государств в мире, отметил астролог.

