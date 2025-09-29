Таможенники не пустили в РФ более 7,5 тонны сомнительных импортных игрушек

Сотрудники Астраханской таможни пресекли незаконный ввоз партии импортных детских игрушек общим весом более 7,5 тонны, сообщили NEWS.ru в пресс-службе госоргана. Отмечается, что грузовой автомобиль с электрическими машинками, головоломками и куклами прибыл из Киргизии. Транспортное средство проверили в рамках борьбы с серым импортом.

В рамках анализа товаросопроводительных документов специалисты установили факт недостоверного декларирования игрушек. Фуру с грузом направили в постоянную зону таможенного контроля для досмотра, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подчеркнула, что незаконный ввоз игрушек представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности детей. По ее словам, игрушки сомнительного происхождения, как правило, отличаются низким качеством и не соответствуют санитарным требованиям.

Важна реакция и бизнеса, и потребителей. На всех наших ресурсах потребитель может найти информацию, как распознать безопасные игрушки, как правильно проверять качество, на что обращать внимание при покупке. А коллегам по индустрии хотелось бы напомнить, что добросовестное ведение бизнеса в нашей социально чувствительной сфере детства — это эффективный залог успеха и развития компании, — отметила Цицулина.

Ранее стало известно, что в одном из магазинов Краснодара изъяли крупную партию контрафактной электронной техники. Общая стоимость конфискованного товара, по предварительной оценке, составляет около 13 млн рублей. Владелец торговой точки не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие легальность ввоза данной продукции на территорию РФ.