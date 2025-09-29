Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:10

Таможенники не пустили в РФ более 7,5 тонны сомнительных импортных игрушек

Астраханская таможня пресекла незаконный ввоз импортных игрушек из Киргизии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Астраханской таможни пресекли незаконный ввоз партии импортных детских игрушек общим весом более 7,5 тонны, сообщили NEWS.ru в пресс-службе госоргана. Отмечается, что грузовой автомобиль с электрическими машинками, головоломками и куклами прибыл из Киргизии. Транспортное средство проверили в рамках борьбы с серым импортом.

В рамках анализа товаросопроводительных документов специалисты установили факт недостоверного декларирования игрушек. Фуру с грузом направили в постоянную зону таможенного контроля для досмотра, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подчеркнула, что незаконный ввоз игрушек представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности детей. По ее словам, игрушки сомнительного происхождения, как правило, отличаются низким качеством и не соответствуют санитарным требованиям.

Важна реакция и бизнеса, и потребителей. На всех наших ресурсах потребитель может найти информацию, как распознать безопасные игрушки, как правильно проверять качество, на что обращать внимание при покупке. А коллегам по индустрии хотелось бы напомнить, что добросовестное ведение бизнеса в нашей социально чувствительной сфере детства — это эффективный залог успеха и развития компании, — отметила Цицулина.

Ранее стало известно, что в одном из магазинов Краснодара изъяли крупную партию контрафактной электронной техники. Общая стоимость конфискованного товара, по предварительной оценке, составляет около 13 млн рублей. Владелец торговой точки не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие легальность ввоза данной продукции на территорию РФ.

таможня
игрушки
товары
импорт
Екатерина Укушева
Е. Укушева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.