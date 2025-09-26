В Россию пытались ввезти партию «серой» электроники на 13 млн рублей Таможенники изъяли в Краснодаре партию нелегальной электроники на 13 млн рублей

Крупная партия контрафактной электронной техники была изъята в одном из магазинов Краснодара, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. Общая стоимость конфискованного товара, по предварительной оценке, составляет около 13 млн рублей.

В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили и изъяли 203 единицы различной техники, включая сотовые телефоны, планшеты, игровые консоли, наушники и электронные часы. Владелец торговой точки не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие легальность ввоза данной продукции на территорию России.

Отсутствовали документы о таможенном декларировании и соответствии товаров техническим регламентам Евразийского экономического союза. Вся изъятая продукция была помещена на склад временного хранения для проведения дальнейших экспертиз.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе изъятого товара в зависимости от результатов проверки. У собственника сохраняется право легализовать технику путем подачи таможенной декларации и уплаты всех необходимых таможенных платежей.

