26 сентября 2025 в 16:09

В Россию пытались ввезти партию «серой» электроники на 13 млн рублей

Таможенники изъяли в Краснодаре партию нелегальной электроники на 13 млн рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Крупная партия контрафактной электронной техники была изъята в одном из магазинов Краснодара, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. Общая стоимость конфискованного товара, по предварительной оценке, составляет около 13 млн рублей.

В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили и изъяли 203 единицы различной техники, включая сотовые телефоны, планшеты, игровые консоли, наушники и электронные часы. Владелец торговой точки не смог предоставить необходимые документы, подтверждающие легальность ввоза данной продукции на территорию России.

Отсутствовали документы о таможенном декларировании и соответствии товаров техническим регламентам Евразийского экономического союза. Вся изъятая продукция была помещена на склад временного хранения для проведения дальнейших экспертиз.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе изъятого товара в зависимости от результатов проверки. У собственника сохраняется право легализовать технику путем подачи таможенной декларации и уплаты всех необходимых таможенных платежей.

Ранее самарские таможенники при досмотре «Газели», следовавшей в Башкирию из Казахстана, нашли 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом. В документах не оказалось никаких сведений о беспилотниках. Груз сопровождал мужчина, который заявил, что техника принадлежит ему. По его словам, дроны предназначались исключительно для личной видеосъемки.

