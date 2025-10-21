Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 06:46

Цветет пышнее пионов и до первого снега: цветок-сказка с гигантскими соцветиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти цветы отличаются рекордной продолжительностью цветения с июля до первых заморозков и активно наращивают клубни в течение сезона. Они цветут пышнее пионов и вплоть до первого снега!

Их главные козыри — феноменальное разнообразие форм и размеров цветков, от миниатюрных помпонов до гигантских декоративных соцветий диаметром до 25 см, и палитра, включающая все цвета, кроме синего.

Георгины — настоящие короли осеннего сада, предлагающие невероятные преимущества для садоводов. Цветок-сказка! Он прекрасно смотрится в групповых посадках, бордюрах, а его выращивание под силу даже начинающим садоводам. Регулярное удаление увядших соцветий и умеренный полив — вот и весь уход, необходимый для роскошного цветения этих удивительных растений!

Ранее был назван многолетник, который будет освещать ваш сад миниатюрными солнцами с июня до самых заморозков.

