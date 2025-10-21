Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:04

В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка

Участники заседания штаба по российскому рынку нефтепродуктов рассмотрят введение мер финансовой и налоговой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов, а также возможность создания приоритетных поставок топлива через биржевые торги. Мероприятие пройдет под руководством вице-премьера России Александра Новака 22 октября, передает ТАСС.

Данная инициатива позволит обеспечить прямой доступ предприятий и транспортных компаний к биржевому топливу без посредников. Кроме того, участники совещания намерены обсудить исполнение биржевых договоров поставки нефтепродуктов в установленные сроки. Помимо всего прочего, в повестке есть вопрос о дополнительных поставках бензина и дизеля в некоторые регионы страны.

Ранее Новак заявил, что в России наблюдается снижение спроса на топливо. По его словам, российское правительство сохраняет цель сдерживать рост цен на АЗС в пределах инфляции. Вице-премьер уточнил, что специалисты внимательно анализируют ситуацию с производством и потреблением топлива в каждом конкретном регионе.

