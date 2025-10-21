Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси

Требования к автомобилям для такси, которые с 1 марта 2026 года должны соответствовать специальному перечню Минпромторга РФ, могут серьезно ударить по рынку, заявил в беседе с РБК глава «Яндекс Такси» Александр Аникин. По его словам, текущий список из 22 моделей является слишком узким, многие автопроизводители в него просто не попали.

Если применять его (перечень локализованных автомобилей. — NEWS.ru) буквально, то многие города и тарифные классы останутся без притока новых автомобилей, — подчеркнул специалист.

При этом особую тревогу вызывает ситуация с водителями-самозанятыми, которые работают на собственных машинах, отметил Аникин. По его мнению, такие водители не станут менять свое авто «ради подработки в такси по пятницам». Это может привести к сокращению числа таких таксистов на 50% за два года, что особенно критично для малых городов, где их доля достигает 90%, резюмировал эксперт.

Ранее экономист Михаил Хачатурян выразил мнение, что локализация такси может привести к возвращению на улицы российских городов так называемых бомбил. При этом услуги такси подорожают в среднем на 20–25%, а сфера окажется криминализированной, добавил он.