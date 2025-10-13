Экономист предупредил, чем грозит локализация такси

Локализация такси может привести к тому, что на улицы российских городов вернутся нелегальные таксисты, так называемые бомбилы, заявил экономист Михаил Хачатурян. По его словам, переданным РИАМО, при этом услуги такси подорожают в среднем на 20-25%, а сфера окажется криминализированной.

Возрастает вероятность возвращения ситуации середины 2000-х годов, когда значительный объем перевозок осуществлялся нелегальными таксистами, так называемыми «бомбилами». Все это может привести, с одной стороны, к резкому подорожанию услуг такси в среднем на 20-25%, а с другой, к потере хотя бы минимального контроля качества оказания услуг такси и криминализации этой сферы, — резюмирует экономист.

Ранее председатель совета директоров «Таксопарка 369» Алексей Быков заявил, что московские таксопарки испытывают дефицит водителей, что негативно сказывается на стоимости услуг такси. Особенно эта нехватка ощущается в часы пик, отметил Быков.