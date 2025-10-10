Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве

Московские таксопарки испытывают дефицит водителей, что негативно сказывается на стоимости услуг такси, заявил председатель совета директоров «Таксопарка 369» и член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Быков. Особенно эта нехватка ощущается в часы-пик, отметил Быков в беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях конференции «Новый таксопарк. Как закон о локализации повлияет на рынок такси?» в пресс-центре НСН.

У водителей есть такой термин «лужа» — это когда определенный район красится другим цветом. В этом районе коэффициент может составлять до 3,2, — объяснил Быков.

По словам эксперта, в часы пик в Москве одна поездка может стоить уже «не тысячу рублей, а три». Быков заявил, что причина кроется и в нехватке водителей такси, и в повышенном спросе жителей столицы на такси.

Быков также поставил под сомнение скорый переход таксопарков на электрокары. По мнению бизнесмена, сейчас это нерентабельная затея. В первую очередь, это связано с малой фактической мощностью таких авто: электрокара хватает на 150 километров без подзарядки, тогда как за один день московский таксист может проехать гораздо больше.