Россиянам объяснили, почему переход на электрокары в такси пока невозможен Бизнесмен Быков: переход на электрокары в такси на данный момент нерентабелен

Использование электрокаров в таксопарках на данный момент нерентабельно, заявил NEWS.ru председатель совета директоров «Таксопарка 369», член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Быков в ходе пресс-конференции на тему «Новый таксопарк. Как закон о локализации повлияет на рынок такси?», которая прошла в пресс-центре НСН. По его словам, это связано, прежде всего, с малой фактической мощностью таких авто.

У электрических машин, как правило, заявляется высокий ресурс по поездке, 300 км до зарядки. По факту, получается, зимой, например, 150 км. 150 км — это меньше, чем водитель может проехать за день в мегаполисе. Соответственно, ему не хватает зарядки. И причем 150 км тоже не гарантированы, — сказал Быков.

Бизнесмен отметил, что водитель должен ехать заряжаться уже тогда, когда у него остается 30% мощности. Он добавил, что если будут появляться автомобили с номинальной и фактической мощностью 500/250 км, то это будет оправдано и на них будут переходить.

Но мы знаем, что энергия Москвы сейчас отменила бесплатные зарядки. Все будет зависеть от цен, которые будут установлены для платных зарядок. Пока что на электричестве ездить дешевле, чем на бензине, — заключил Быков.

Ранее сообщалось, что «Москвич 3» по решению Минпромторга вошел в предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. Также в перечень попали другие модели производителя: автомобили Lada, УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований.