Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет Потребление алкоголя в России сократилось до 7,84 литра в год

Уровень потребления алкогольной продукции в России по итогам сентября 2025 года снизился до исторического минимума с 1999 года, до 7,84 литра, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Единой межведомственной информационно-статистической системы. При этом в августе аналогичный показатель находился на отметке 7,93 литра.

Согласно данным ЕМИСС, среднестатистический житель Москвы употребил 4,91 литра алкогольной продукции, а житель Санкт-Петербурга — 6,55 литра. Наименьшие показатели потребления зафиксированы в регионах Северного Кавказа, где в Чеченской Республике зафиксирован рекордно низкий уровень — всего 0,13 литра на человека.

До завершения 2025 года все специализированные алкогольные магазины Вологодской области начнут реализовывать продовольственные товары, о чем сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что необходимые договоренности по данному вопросу уже достигнуты с ведущими торговыми сетями.

До этого Филимонов информировал о снижении смертности от заболеваний, связанных с употреблением спиртного, после введения ограничения времени продажи спиртных напитков двумя часами в сутки. Согласно предоставленным им данным, за шестимесячный период этот показатель уменьшился на 50%, а количество регистрируемых отравлений крепкими алкогольными напитками сократилось на 66%.