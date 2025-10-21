В России стали покупать больше машин с пробегом «Автостат»: в сентябре продажи машин с пробегом выросли на 4,5%

В сентябре продажи машин с пробегом в России выросли на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных «Автостата». Объем реализации подержанных автомобилей равнялся 553,3 тыс. единиц.

При этом, по данным «Автостата», показатель сентября текущего года оказался на 2,1% меньше, чем в августе (565,5 тыс. единиц). Среди автомобилей с пробегом россияне чаще всего выбирали Lada (130,8 тыс. единиц), Toyota (56,1 тыс. единиц), Kia (33,1 тыс. единиц), Hyundai (30,8 тыс. единиц) и Nissan (24,5 тыс. единиц).

При этом самой популярной моделью машины была Lada 2107. В целом с января по сентябрь 2025 года россияне купили более 4 млн подержанных легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в августе автомобиль Lada 2107 вновь занял лидирующую позицию среди автомобилей с пробегом. Тогда россияне приобрели 13,5 тыс. машин этой марки. Тройку лидеров по продажам возглавили Kia Rio (11,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.). На четвертой строчке оказался Ford Focus (9,9 тыс. шт.), а пятое место занял хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,8 тыс. шт.).