Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 09:07

В России стали покупать больше машин с пробегом

«Автостат»: в сентябре продажи машин с пробегом выросли на 4,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре продажи машин с пробегом в России выросли на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных «Автостата». Объем реализации подержанных автомобилей равнялся 553,3 тыс. единиц.

При этом, по данным «Автостата», показатель сентября текущего года оказался на 2,1% меньше, чем в августе (565,5 тыс. единиц). Среди автомобилей с пробегом россияне чаще всего выбирали Lada (130,8 тыс. единиц), Toyota (56,1 тыс. единиц), Kia (33,1 тыс. единиц), Hyundai (30,8 тыс. единиц) и Nissan (24,5 тыс. единиц).

При этом самой популярной моделью машины была Lada 2107. В целом с января по сентябрь 2025 года россияне купили более 4 млн подержанных легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в августе автомобиль Lada 2107 вновь занял лидирующую позицию среди автомобилей с пробегом. Тогда россияне приобрели 13,5 тыс. машин этой марки. Тройку лидеров по продажам возглавили Kia Rio (11,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.). На четвертой строчке оказался Ford Focus (9,9 тыс. шт.), а пятое место занял хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (9,8 тыс. шт.).

Россия
автомобили
продажи
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.