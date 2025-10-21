Цены на зимние шины взлетели на 13%: что случилось, когда ждать снижения

В октябре водители начинают менять летние шины на зимние. Первые заморозки уже коснулись многих регионов, кое-где были даже снегопады, а среднесуточная температура в центральной России упорно движется к нулевой отметке. Время для переобувки наступило, но цены на покрышки неприятно удивляют. Насколько подорожали шины за последнее время, какие лучше покупать и нужна ли в Москве или Санкт-Петербурге шипованная резина — в материале NEWS.ru.

Как выросли цены на зимние шины

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за последний год зимние шины в России стали дороже. Так, средняя цена на зимние шины премиального сегмента с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года выросла на 8,6%, достигнув 27,7 тыс. рублей. Для шин не премиального сегмента ситуация еще острее — за год они подорожали на 13,3%.

Интересно, что рост цен на зимнюю резину значительно опережает подорожание летних шин. Если зимний «премиум» подорожал на 8,6%, то летний — всего на 1,6%. «Хорошие зимние шины не могут быть дешевыми. Современные зимние покрышки — это высокотехнологичный продукт. Да и в целом зимние шины — чуть более „сложные“, чем летние. Например, китайские производители уже давно научились делать неплохие базовые летние шины, но вот зимние у них получаются не всегда. Хотя сейчас есть и достойные производители „зимы“ из Китая», — пояснил NEWS.ru владелец автосервиса Евгений Гульчин.

По данным НАПИ, средняя стоимость зимней шины в России сегодня колеблется от 9300 рублей за покрышку в бюджетном сегменте до 28,7 тыс. рублей в премиальном классе. «Цены очень отличаются в зависимости от размерности. Например, колеса диаметром 14 дюймов могут стоить 5000–6000 за штуку, 18-е уже по 15–16 тыс., а 20-е — вообще 20–25 тыс. И это будут шины одной модели, просто разного размера», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Когда менять шины: смотрим на прогноз

Законодательство России устанавливает четкие рамки: согласно техническому регламенту Таможенного союза, использование летних шин запрещено в период с декабря по февраль. Однако эксперты советуют не ждать календарной зимы. В российском Минтрансе рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура опускается до плюс 5–7 градусов и случаются заморозки. Главным ориентиром должен стать долгосрочный прогноз погоды: если синоптики говорят, что по ночам будет ниже нуля, то шины пора менять.

Например, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверен, что в Москве шины нужно менять уже в начале ноября. «Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря», — сообщил метеоролог.

Что лучше, шипы или «липучки»

Водители часто спорят: шипы или «липучки»? Но ответа на вопрос, какие же шины лучше, не существует. Каждый тип покрышек имеет свои преимущества и недостатки.

Автоэксперт и инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин уверен, что при выборе между шипованными и фрикционными колесами нужно в первую очередь смотреть на условия эксплуатации. «Впустую цокать по асфальту шипами незачем. Например, для Москвы, где дороги поливают реагентами, шипы не нужны. Но если вы часто выезжаете из города или планируете длительные путешествия на север от столицы, возможно, стоит присмотреться к шипованным шинам», — пояснил NEWS.ru Алешин.

Важно учитывать, что шипованные шины лучше «липучек» на льду и асфальте, но только если они в хорошем состоянии. А если половина шипов уже выпала, то такие шины могут разочаровать.

«Важно помнить, что шипованные шины быстрее деградируют, если использовать их преимущественно на асфальте — разбиваются посадочные крепления шипов, они вылетают, а также постепенно стираются о твердое покрытие. А покрышки с выпавшими шипами работают плохо. И в ответственный момент изношенные „шиповки“ могут подвести. С фрикционными же все просто — достаточно следить за остаточной высотой протектора», — рассказал NEWS.ru редактор портала Auto Mail Вадим Гагарин.

Почему взлетели цены на зимние шины

Рост цен на шины связан с глобальными проблемами в индустрии. Главная — подорожание сырья. Натуральный каучук, составляющий основу для производства шин, стал резко дорожать в 2024 году. По данным Reuters, сначала экстремальная жара, а затем избыточные муссонные дожди и наводнения в Таиланде — крупнейшем мировом производителе натурального каучука — привели к сокращению производства на 10–15%. Китай также пострадал от природных катаклизмов. В итоге цены на натуральный каучук выросли более чем на 50% в течение 2024 года, достигнув 13-летних максимумов.

Ситуация с синтетическим каучуком, производимым из нефтехимического сырья, не лучше. Цены на ключевые компоненты — бутадиен и стирол — существенно выросли из-за подорожания нефти. По данным Continental, средние цены на бутадиен и стирол в 2024 году в долларах США увеличились на 47% и 5% соответственно. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы также внесли свой вклад в проблемы отрасли.

Снизятся ли цены на зимние шины

Несмотря на рост цен, никакого дефицита шин в 2025 году в России нет. «Шин много, склады заполнены как бюджетными китайскими или российскими моделями, так и премиумом. Дорогих спортивных шин на суперкары европейских или американских брендов может не быть — это под заказ. И дорого. Но так и раньше было. А вот шины для седанов или кроссоверов — их много», — пояснил Евгений Гульчин.

Но не покупать сейчас шины в надежде, что после ажиотажа в октябре цены упадут, не стоит. «Дешевле не будет. Наоборот, цены будут постепенно расти из-за инфляции и дорогого сырья. Например, Ассоциация стран — производителей натурального каучука (ANRPC) ранее говорила, что в 2025 году мировое производство каучука будет ниже уровня потребления пятый год подряд. А в 2026 году у нас еще и увеличится НДС с 20% до 22%. То есть стоимость шин тоже вырастет», — рассказал Дмитрий Гайдукевич.

