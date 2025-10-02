«Ситуация серьезная»: энергетик о мерах по борьбе с дефицитом бензина

Отмена импортной пошлины на бензин позволит решить проблему дефицита топлива на внутреннем рынке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, данная мера в первую очередь важна для стабилизации ситуации с поставками на Дальнем Востоке.

Косвенные подтверждения того, что ситуация с топливом действительно серьезная, мы видим за счет ряда решений правительства. Во-первых, убирают импортную пошлину на бензин из других стран и это прежде всего важно для Дальнего Востока. Плюс идут разрешения использовать большую номенклатуру, большее количество присадок в топливо, чтобы низкооктановый бензин довести до высокооктанового числа. По объему мы можем производить больше низкооктанового топлива, чем 95-го или производящегося на наших НПЗ 92-го, — пояснил Юшков.

Он отметил, что оценить реальный масштаб проблемы затруднительно из-за отсутствия официальных данных. По словам Юшкова, озвученные некоторыми компаниями цифры о выпадении 38% мощностей не являются официальными и могут не соответствовать действительности. Эксперт добавил, что статистика Росстата фиксирует снижение объемов нефтепереработки лишь на несколько процентов, однако она публикуется с месячным опозданием.

Мы не можем точно сказать, насколько ситуация с бензином критична или нет. Например, о цифра о 38% выбывших мощностей — это оценка одной из компаний, причем малоизвестной. Официально мы подобных оценок со стороны государства не видим. Статистика объемов нефтепереработки в стране, которую дает Росстат, идет с задержкой в месяц. И там указано, что в августе переработка стала чуть меньше по сравнению с июлем 2025 года, но снижение буквально на несколько процентов. Разбивки по бензину и дизелю они, правда, не дают, но мы можем сказать, что часть НПЗ ушла на внеплановые ремонты в результате атак. При этом говорить, что это достигает 40% мощностей, не совсем корректно, — резюмировал Юшков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с топливом. В настоящее время бензиновый ажиотаж наблюдается в ряде российских регионов, в том числе в Крыму.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.