Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 18:06

«Ситуация серьезная»: энергетик о мерах по борьбе с дефицитом бензина

Энергетик Юшков: отмена импортной пошлины решит проблему дефицита бензина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отмена импортной пошлины на бензин позволит решить проблему дефицита топлива на внутреннем рынке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, данная мера в первую очередь важна для стабилизации ситуации с поставками на Дальнем Востоке.

Косвенные подтверждения того, что ситуация с топливом действительно серьезная, мы видим за счет ряда решений правительства. Во-первых, убирают импортную пошлину на бензин из других стран и это прежде всего важно для Дальнего Востока. Плюс идут разрешения использовать большую номенклатуру, большее количество присадок в топливо, чтобы низкооктановый бензин довести до высокооктанового числа. По объему мы можем производить больше низкооктанового топлива, чем 95-го или производящегося на наших НПЗ 92-го, — пояснил Юшков.

Он отметил, что оценить реальный масштаб проблемы затруднительно из-за отсутствия официальных данных. По словам Юшкова, озвученные некоторыми компаниями цифры о выпадении 38% мощностей не являются официальными и могут не соответствовать действительности. Эксперт добавил, что статистика Росстата фиксирует снижение объемов нефтепереработки лишь на несколько процентов, однако она публикуется с месячным опозданием.

Мы не можем точно сказать, насколько ситуация с бензином критична или нет. Например, о цифра о 38% выбывших мощностей — это оценка одной из компаний, причем малоизвестной. Официально мы подобных оценок со стороны государства не видим. Статистика объемов нефтепереработки в стране, которую дает Росстат, идет с задержкой в месяц. И там указано, что в августе переработка стала чуть меньше по сравнению с июлем 2025 года, но снижение буквально на несколько процентов. Разбивки по бензину и дизелю они, правда, не дают, но мы можем сказать, что часть НПЗ ушла на внеплановые ремонты в результате атак. При этом говорить, что это достигает 40% мощностей, не совсем корректно, — резюмировал Юшков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ принимает необходимые меры по ситуации с топливом. В настоящее время бензиновый ажиотаж наблюдается в ряде российских регионов, в том числе в Крыму.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем и следующем годах в России после модернизации запустят несколько нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это позволит производить дополнительные объемы топлива.

Россия
бензин
правительство
НПЗ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Песков раскрыл, как Россия отреагирует на введение новых санкций ЕС
Песков раскрыл, кто на самом деле провоцирует эскалацию конфликта
Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.